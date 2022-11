Inge (61) start wolwinkel Atelier Cozi in de Gentsestraat: “Breien is de nieuwe yoga”

“Ik heb als kind leren breien van mijn oma en heb het altijd heel graag gedaan. Toen ik in de coronacrisis op zoek ging naar een andere job kwam ik op het idee om een koffiebar en wolwinkel te beginnen”, zegt Inge. “Dit pand is ideaal, want er is ook een tuin. Geweldig goed als we hier onze workshops macramé zullen organiseren. Er is ook al enorm veel vraag voor ‘beginnerslessen breien’. Door corona zat iedereen thuis en was er tijd. Toen hebben de mensen breien herontdekt. Psychologen raden het ook aan aan mensen met een burn-out. Het haken werkt rustgevend. Breien is de nieuwe yoga.”