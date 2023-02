Inge (40) is ceremoniespreker bij huwelijk en afscheid: “Ik heb een zwak voor huwelijken.”

Aalst Geen overnemer gevonden dus houdt carnavals­win­kel Liebaut na 50 jaar uitverkoop: “We eindigen in schoonheid. Merci Oilsjt!”

‘Oilsjt Merci!’ staat er in grote letters op hun gele trui. Voor Danny Liebaut en zijn vrouw Mia is het de laatste Vastelauved in hun carnavalswinkel in de Koolstraat in Aalst. Na drie jaar tevergeefs zoeken naar een overnemer, houden ze een totale uitverkoop. “De winkel was ons kind, maar we eindigen in schoonheid met een echt carnaval.”