Infosessies ‘Naar het secundair onderwijs in Aalst’: “Dagenlang kamperen is niet voor iedereen mogelijk, daarom is online aanmelden beter”

Aalst“Wie waar naar school gaat, mag dan ook niet afhangen van al dan niet dag en nacht in de rij te kunnen staan”, zegt Johan De Wilde, de nieuwe LOP-voorzitter secundair onderwijs in Aalst. Gaat je kind volgend schooljaar naar het eerste jaar secundair onderwijs in Aalst, dan moet je het digitaal aanmelden.

Vanaf 2023 moeten ouders hun kinderen die naar het eerste leerjaar van het secundair gaan opnieuw via de digitale weg aanmelden. Alle Aalsterse secundaire scholen, de ouderverenigingen en CLB’s van de verschillende netten zijn dat overeengekomen in de schoot van het Lokaal overlegplatform voor gelijke onderwijskansen (LOP).

Het nieuws raakte eind 2022 al bekend. Johan De Wilde, de nieuwe LOP-voorzitter secundair onderwijs in Aalst, legt nu ook uit waarom. “Kamperen aan de schoolpoort is voor niemand fijn, maar voor sommige ouders is het gewoon onmogelijk om er zich op te organiseren. Wie waar naar school gaat, mag dan ook niet afhangen van al dan niet dag en nacht in de rij te kunnen staan”, zegt Johan De Wilde, de nieuwe LOP-voorzitter secundair onderwijs in Aalst. “Het centraal Aalsters aanmeldingssysteem via de computer laat ouders en kinderen wel toe om meerdere scholen op te geven in volgorde van hun voorkeur. Daar waar de vraag groter is dan het aanbod, hebben kinderen die oudere broers of zussen op diezelfde school hebben voorrang. Daarna beslist het lot.”

Wat kunnen ouders best doen?

“Omdat het algoritme vertrekt van de eerste voorkeur van de kinderen, kunnen ouders best eerst en vooral samen met hun kind bekijken welke school het best bij hen past. Op de website www.naarschoolinaalst.be staat het volledige overzicht van het onderwijsaanbod van alle secundaire scholen in Aalst. Slechts 1 of 2 scholen opgeven is af te raden omdat het de kans op de eerste schoolkeuze niet vergroot; het verkleint enkel de kans op het beste alternatief”, zegt het LOP.

De aanmeldperiode loopt van 27 maart tot 21 april 2023. Op 2 mei krijgt iedereen een e-mail met het resultaat. Daarmee kunnen ouders naar de toegewezen school om er effectief in te schrijven.

Geen centrale aanmelding voor het buitengewoon secundair onderwijs

Omdat de scholen voor buitengewoon onderwijs verschillende types aanbieden en onderwijs op maat er minstens zo belangrijk is, gebeurt de inschrijving voor de meeste types meteen op school. Voor type 9 OV4 moet je wel telefonisch aanmelden op 20 maart 2023 tussen 19 en 20 uur.

Op de website https://so.naarschoolinaalst.be/buitengewoon-onderwijs/ staat alle nuttige info daarover samen.

Infosessies ‘Naar het secundair onderwijs in Aalst’

In samenwerking met het stadsbestuur, het CLB en het LOP, organiseren we infosessies voor ouders in De Werf op 8 maart 2023 in de namiddag en avond. Het CLB geeft je info over het diverse aanbod van studierichtingen in het secundair onderwijs van Aalst en bespreekt tips over het maken van een bewuste studiekeuze. Het LOP toont je concreet hoe je kan aanmelden. Er is een vragenronde voorzien.

