Infosessie over ‘Move In & Out’ in Aquatopia: “Sportclubs begeleiden kankerpatiënten met revalidatie”

AalstOp 27 september is er een infosessie in Aquatopia over ‘Move In & Out’. De stad Aalst, het O.L.V. Ziekenhuis, de Arteveldehogeschool en de Eerstelijnszone zoeken sportverenigingen, kinesisten of fitnessclubs die patiënten met kanker willen begeleiden bij hun revalidatie.

“Naast een prachtig initiatief als de plantjesverkoop van Kom Op Tegen Kanker afgelopen weekend, moeten we ook verder kijken hoe we mensen die getroffen worden door kanker er terug bovenop kunnen helpen”, zegt schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA). “Sport kan daarbij een belangrijke rol spelen. Ik ben er zeker van dat diverse mensen, actief in sport en beweging, ook graag hun steentje willen bijdragen tot hun herstel. We gaan nu op zoek om deze match te maken en de vooruitzichten van mensen die de diagnose te horen krijgen alweer een stukje te verbeteren.”

Beweegpartner

Uit onderzoek blijkt dat beweging een belangrijke component is tijdens een kankerrevalidatie. Het project ‘Move In & Out’, een samenwerking tussen de stad Aalst, het O.L.V. Ziekenhuis, de Arteveldehogeschool en de Eerstelijnszone, wil patiënten daarom na hun ziekte doorverwijzen naar een Aalsterse beweegpartner. Dat kan een sportvereniging zijn, een personal trainer, een kinepraktijk of een fitnesscentrum.

Voor wie beweegpartner wil worden, is er een modulaire opleiding aan de Arteveldehogeschool voorzien. Die heeft als doel de aandacht te vestigen op beweging voor revaliderende kankerpatiënten, aangezien het noodzakelijk is dat er een aangepast oefenprogramma kan worden aangeboden dat rekening houdt met de persoonlijke situatie.

Brug met zorgsector

Er is geen verplichting rond het al dan niet aanvaarden van patiënten, ‘Move In & Out’ wil vooral een optimaal klimaat creëren waarin zowel de patiënt als de beweegpartner naar elkaar wordt toegebracht. “Dit unieke project wil de brug maken tussen de zorgsector, de stadswerking en sport- en beweegverenigingen”, zegt Rinus Altes, diensthoofd revalidatie in het O.LV. Ziekenhuis. “Gezondheidszorg belangt iedereen aan.” De samenwerking duurt minstens één kalenderjaar en wordt geëvalueerd in samenspraak met de organisatoren.

Interesse om mee te werken aan ‘Move In & Out’? Op dinsdag 27 september vindt er een vrijblijvende infosessie plaats, om 20 uur in de vergaderzaal van Aquatopia. Inschrijven kan via aalst.be/aalst-sport.

