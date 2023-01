Infoavond speelplein Kirrebisj: “Ben je minstens 16 jaar en heb je zin om animator te worden?”

“Word/ben je minstens 16 jaar en heb je zin om animator te worden? Kom dan langs op de infoavond op 16 februari om 19u in Utopia! Je kan er kennismaken met de animatoren van speelplein Kirrebisj en je krijgt er ook meer informatie over de werking van het speelplein. Kirrebisj entertaint dagelijks honderden kinderen. Je staat er natuurlijk niet alleen voor: er is een grote animatorengroep waarmee je intens samenwerkt. Natuurlijk wordt er ook voor de nodige ontspanning gezorgd. We zoeken energieke, jonge mensen met zin voor verantwoordelijkheid, een gezonde dosis creativiteit en sociale vaardigheden. Als jij je daarin herkent, helpen wij je graag om een super-animator te worden. Omdat we weten dat spelen zwaar werk is, krijg je als animator een vrijwilligersvergoeding. Naast je vrijwillig engagement kun je dus ook nog een andere vakantiejob uitoefenen. En dat is altijd mooi meegenomen”, zegt de stad Aalst.