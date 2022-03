Indoor Golf in de vroegere kousenfabriek: “Eerste onbemand trainingscentrum voor golfspelers in België”, zegt Erik (56)

Aalst Twee agenten en vrijwillig brandweer­man krijgen medaille na heldendaad waarbij ze levens gered hebben: “We zouden het meteen opnieuw doen”

Met gevaar voor eigen leven een vrouw in nood uit het water redden, dat verdient een erkenning. Daarom kregen Jeroen Strouwen, Michaël Van Den Hove en Glenn Timmermans een medaille van het Carnegie Hero Fund uit handen van burgemeester Christoph D’Haese. “Uiteraard zijn we fier, maar we deden gewoon onze job.”

