Inbrekers op de vlucht in Erembodegem nadat ze op heterdaad worden betrapt, klopjacht bezig

De inbraak in de Affligemdreef in Aalst deed zich voor omstreeks 18.45 uur zondagavond. De daders werden daar op heterdaad betrapt en gingen op de vlucht met een BMW. Enkele minuten later werd het voertuig leeg aangetroffen in de Kleistraat in Erembodegem. De inbrekers zijn te voet op de vlucht geslagen richting Affligem. Waar ze zich op dit moment bevinden is niet duidelijk. De politie is een zoektocht gestart naar de verdachten. Zij vragen om waakzaam te zijn en deuren goed gesloten te houden. Wie meer weet kan bellen naar de politie via 101.