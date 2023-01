Inbrekers niet meer aangetroffen na urenlange klopjacht

De feiten gebeurden zondagavond omstreeks 18.45 uur in de Affligemdreef in Aalst. Daar werden inbrekers op heterdaad betrapt, waarna ze er met een BMW vandoor gingen. De politie kwam meteen ter plaatse en volgde het voertuig ook lange tijd tot in de Kleistraat in Erembodegem. Daar sprongen de daders uit de wagen en gingen ze te voet op de vlucht. Er werd nog een hele tijd gezocht en ook de politiehelikopter werd ingezet, maar de daders slaagden er in toch te ontkomen. De politie voert nu een verder onderzoek, onder meer in de wagen, om zo de daders te identificeren.