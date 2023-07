Inbreker steelt enkele honderden euro’s uit frituur: “In twee minuten stond hij binnen en buiten”

In 't Frituurke in de Kerkstraat in Aalst heeft een inbreker zondagochtend de kassa leeggeroofd. De feiten werden allemaal gefilmd, maar voorlopig is er nog geen spoor van de dader. “De hele inhoud van de kassa is verdwenen", zegt eigenaar Diëgo Trivier.