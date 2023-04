In totaal wilden 41 ouders hun kind inschrijven in De Horizon: “Wie geen plek heeft, komt op de wachtlijst”

Verdachten van inbraakpo­ging in Erembode­gem gevat in Brussel

Op paasmaandag ging er in Erembodegem een inbraakalarm af in een woning. Een opmerkzame buur zag op dat moment verdachte handelingen en er reed ook een voertuig met Franse nummerplaten in de straat. De politie werd meteen verwittigd en dankzij snel onderzoek konden de daders opgepakt worden.