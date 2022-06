In september verenigde commissie over Eiland Chipka: “Centrale vraag: ‘Is een industriezone op die plek nog altijd een goede zaak?’”

AalstDe verenigde commissie zal eind september debatteren over de aanwezigheid van een industriegebied op het zogenaamde ‘Eiland Chipka’ in het stadscentrum van Aalst. Het ‘Eiland Chipka’ is een gebied van 10 hectare tussen Zeebergbrug en Sint-Annabrug, in hartje Aalst op 250 meter van de Grote Markt. De centrale vraag: ‘Is een industriezone op die plek nog altijd een goede zaak?’

Terwijl andere industriezones in de nabijheid van de Dender en het stadscentrum via ruimtelijke uitvoeringsplannen worden herbestemd tot zones voor wonen en werken - denk maar aan de Zuidkaai en site Tupperware - zijn er voor het Eiland Chipka geen vergelijkbare plannen. Er is één bedrijf gevestigd, namelijk glucose- en ethanolproducent Tereos.

Veel vragen

CD&V, Open Vld en Groen vragen al een tijdje om alle voor- en nadelen van dit industriegebied in het midden van de stad te kunnen bediscussiëren in een verenigde commissie met alle gemeenteraadsleden. Dat was toegezegd door de burgemeester. “Oppositiepartij Groen vraagt duidelijkheid van de meerderheid over de organisatie en het format van de Tereos-commissie”, zegt Groen-fractieleider Lander Wantens. “De events de laatste weken, een brand, personeelsproblemen, de knal van een ontluchtingsklep en het CO2-verhaal werpen heel wat vragen op, we vragen dan ook met aandrang om snel werk te maken van de Tereos-commissie”, zegt hij. “Groen vroeg op de gemeenteraad eind vorig jaar om een aparte Tereos-commissie te organiseren waar alle vragen rond het bedrijf kunnen uitgeklaard worden. Maar ook waar de gemeenteraad kan discussiëren over de toekomst van het bedrijf en het eiland Chipka. Na de gemeenteraad van april beloofde de meerderheid om een Tereos-commissie te organiseren in Aalst. Deze beslissing kwam na het nieuws van buurtbewoners die een aanklacht ontvingen van Tereos. Echter tot op heden is er nog geen nieuws over een datum noch format van de commissie.”

Volledig scherm Tereos Aalst © Swirko

Eiland Chipka

Volgens Wantens zou het goed zijn dat de verenigde commissie over de toekomst van het Eiland Chipka zo snel mogelijk plaatsvindt. “De actualiteit van de voorbije weken heeft nogmaals duidelijk gemaakt waarom een Tereos-commissie best zo snel mogelijk plaatsvindt. Het personeelsbeleid en de bijhorende stakingen roepen toch ernstige vragen op over de toekomstplannen van het bedrijf. Net als de brand, maar ook de knal van een ontluchtingsklep doen vragen rijzen over de veiligheid en de plaats van een dergelijk groot bedrijf in het midden van de stad. Op de commissie wil Groen dat Tereos toelichting komt geven, maar ook dat belangengroepen, ruimtelijke planners en de provincie aan bod kunnen komen. Om zo een uitgebreid debat te kunnen houden over het bedrijf en de site. We vragen dan ook dat de meerderheid spoedig met een datum komt, als ook met een format hoe de commissie zal georganiseerd worden”, besluit Groen.

De voorzitter van de gemeenteraad, David Coppens (N-VA), zegt dat hij Groen nochtans al op de hoogte had gesteld over de planning. “Op 23 mei heb ik aan de fractieleider van Groen laten weten dat de verenigde commissie vermoedelijk zou doorgaan op 8 juni. Later, 4 juni om precies te zijn, liet ik weten dat de commissie zou verplaatst worden naar september wegens overvolle agenda’s. Dat hoeft niet te verbazen, daar in juni naast de reguliere commissiewerking er twee extra verenigde commissies plaatsvinden met betrekking tot het circulatieplan en de aanpassingen aan het meerjarenplan. Komen daar ook nog eens de algemene vergaderingen van tal van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bovenop”, verklaart Coppens. “Op 8 juni hebben de dienst Bestuursondersteuning en ikzelf via mail contact gehad met de heer Leo Paternot, plantmanager van Tereos Aalst, om de verenigde commissie te laten plaatsvinden op 27 september. Hij stelde in datzelfde mailverkeer voor om ergens begin september nog eens contact te nemen om de laatste details af stemmen.”

Bedrijfsbezoek

Volgens de gemeenteraadsvoorzitter is het plan om met de voltallige gemeenteraad een plaatsbezoek te brengen aan Tereos, waarna de directie van het bedrijf uitgenodigd zal worden om info te komen verschaffen aan de gemeenteraadsleden over de werking en inspanningen van het bedrijf. Al zou het voor de discussie in de gemeenteraad eigenlijk niet zoveel mogen uitmaken welk bedrijf er daar gevestigd is. ‘Is een industriegebied in het hart van de stad nog een goede zaak anno 2022, of is de tijd rijp om dit anders in te kleuren?’, lijkt de centrale vraag te zijn.

Volledig scherm Tereos in Aalst. © Swirko

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.