In onderbroek op straat en spuwen naar agenten: koppel dat tekeer ging tijdens eerste lockdown riskeert nu zes maanden cel

Aalst Tereos goed voor 32 procent van totale CO2-uit­stoot van Aalst (en dan is het transport nog niet meegere­kend)

9 november De fabriek Tereos op het Eiland Chipka in Aalst is goed voor 32,1 procent van de totale CO2-uitstoot van Aalst. Zo stootte de fabriek in 2018 maar liefst 193.037 ton CO2 uit, terwijl de totale CO2-uitstoot in Aalst zo’n 600.000 ton bedraagt. “En dan rekenen we nog niet eens de uitstoot mee die gegenereerd wordt door het vrachtverkeer van en naar Tereos”, zegt de werkgroep Terexit, dat zich verzet tegen een fabriek van tien hectare midden in het stadscentrum van Aalst.