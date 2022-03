In de paasvakantie starten wegenwerken in Gentsestraat, Vlaanderenstraat en Beekveldstraat

Aalst Wijk in Beeld: kinderdag­ver­blijf Tatien wil verbinden­de rol spelen in Aalst

Met Wijk in Beeld gaat de Vierdewereldgroep in Aalst op zoek naar locaties die mensen verbinden. Dat is niet altijd een pleintje of een park, elkaar ontmoeten kan ook in de lokale krantenwinkel of bijvoorbeeld in de kinderopvang in de buurt. Uitbaatster Maxine McKenzie wil met haar kinderdagverblijf Tatien die verbindende rol spelen in Aalst.

24 maart