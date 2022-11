In café Bij Stinne in Meldert doen ze het liever ‘Stinnekesaan’: “Natuurrijke belevingsoase aan Kravaalbos”

MeldertIn een tijd waar alles snel moet gaan, doet café Bij Stinne in Meldert het liever ‘Stinnekesaan’. Daarom is er sinds dit najaar een nieuw aanbod voor iedereen die tussen bos, toog en kapel trager, echter en bewuster wil leven.

“We organiseren regelmatig een activiteit, workshop of een lezing met als centraal thema: samen zorg(en) dragen. We nodigen bekende en minder bekende mensen uit de omgeving van Aalst en de rest van Vlaanderen uit. Tussen het café en het Kravaalbos richten we 75 are in als natuurrijke belevingsoase met o.a. een paalkampeer- en picknickplek, een uitkijktoren, een vijver en een stilteplaats. In het café komt ook een gratis bib en podcasthoek”, zegt team Stinne.

Volledig scherm ASSE/AALST: Café Bij Stinne bevindt zich vlakbij het Kravaalbos. © Mozkito

Samen zorg(en) dragen

Het is de bedoeling dat je naast lachen en zwanzen bij een pintje, Bij Stinne óók voelt dat je omringd bent door mensen die zorg dragen voor elkaar. “Zodat je op adem kan komen als je moe bent, zodat je weer energie en zuurstof krijgt en je goed voelt in je vel, in je hoofd en in de wereld. Even stilstaan bij wat moeilijk ligt, er beter mee leren omgaan of erover kunnen praten, is goed voor je mentaal welzijn. Zo word je niet zo makkelijk weggeblazen als het eens stormt in het bos - of in je hoofd”, zeggen Joost Roggeman, Noël De Wolf, Inge Desmet, Annick Van Broeck en Nicole van der Elst van Team Stinnekesaan.

“We maken het niet te moeilijk. We doen alles stinnekesaan. En we houden het betaalbaar. Sommige activiteiten zijn gratis, voor andere vragen we een vrije bijdrage of een democratische toegangsprijs van 10 euro, inclusief welkomstdrankje. We financieren het grootste deel van de activiteiten zelf dankzij de opbrengst van Radio Stinne 2022, een benefietfeest georganiseerd door een paar vriendinnen.”

De eerste activiteit is al op 7 november om 20 uur. Dan is er een lezing ‘Fluitend door het leven - hoe vogels spotten je weer in evenwicht brengt’ met Agnes Wené, auteur en directeur Vogelbescherming Vlaanderen vzw. Een ticket koop je aan de kassa en kost 10 euro, inclusief welkomstdrankje. Een exemplaar van ‘Fluitend door het leven’ kost 25 euro, gesigneerd door Agnes. Meld je wel even aan via het inschrijvingsformulier. Volg Stinnekesaan op facebook/Stinnekesaan.

