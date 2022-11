IN BEELD Regen én Zwarte Pieten-heisa houden Aalsterse kinderen niet tegen: “Het is en blijft een supermooi kinderfeest”

AalstDe regen viel met bakken uit de lucht en op sociale media wordt er druk gediscussieerd over Zwarte Piet, maar niks kon de Aalsterse kinderen zondagnamiddag tegenhouden. Zij wilden maar één ding: Sint-Maarten zien aanmeren met zijn boot. De Aalsterse jeugd danste en zong de kou weg, raapte snoepjes die de Zwarte Pieten lieten vallen, en keek met grote verwonderde ogen naar die man met zijn lange witte baard en rode mijter. “Och ja, die discussie over Zwarte Piet... De meningen zijn vrij, maar dit is toch vooral een kinderfeest”, klonk het aan de oever.

De Zwarte Pieten-discussie in de aanloop van de aankomst van Sint-Maarten in Aalst wordt stilaan zelf ook al een stukje traditie. Elk jaar zijn er vurige argumentaties te lezen over de kleur van Zwarte Piet. Zo outte de voorzitter van de Jongsocialisten Michael Bal zich eerder deze week als tegenstander van de klassieke Zwarte Piet. Ook ethisch hacker Inti De Ceukelaire vraagt zich af waarom Aalst als een van de enige plekken op de wereld blijft vasthouden aan Zwarte Piet. Volgens hem is het een racistische stereotypering. Niks leek de Aalstenaars deze week meer te verdelen, maar alle argumenten ten spijt kwamen de Zwarte Pieten ook dit jaar weer pikzwart van de boot in Aalst.

Volledig scherm Aankomst van Sint-Maarten in Aalst. © JP Swirko

Vrijheid van meningsuiting

Het stadsbestuur zelf zweeg de voorbije week in alle talen over de kwestie, al gaf schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA) wel aan dat hij zich zou verzetten, mocht Zwarte Piet ineens verboden worden. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) vindt niet dat het aan een stad is om zich te moeien met een volksgebruik. “De vrijheid van mening is absoluut in Aalst, ook wat betreft Sint-Maarten en Zwarte Piet. Maar het is toch vooral een kinderfeest en daar ligt de focus op vandaag”, zei hij.

Op het Werfplein was er wat minder volk dan anders, maar er stonden toch nog altijd een paar honderd kinderen te dansen en te zingen. Zelfs ondanks alle regen. “We wonen in Ninove maar zijn van Aalst afkomstig. In Ninove komt Sinterklaas, en bij ons thuis komt de Sint pas op 6 december, maar in ons hart zijn we nog altijd van Aalst. Daarom zijn we hier”, zegt Kimberly, mama van Mano en Lyah. “De regen deert ons niet, als de kindjes maar blij zijn”, zegt ze. De moeder heeft ook een mening klaar over Zwarte Piet. “Ik wil dat de Pieten zwart blijven. Het is een supermooi kinderfeest, ik snap niet dat er zo een probleem van gemaakt wordt. Wat is er mooier dan een Zwarte Piet die cadeautjes geeft aan kindjes? Ik snap niet dat ze daar discriminatie van maken. Hoe zwarter, hoe liever”, zegt de mama.

Krokodil met kiespijn

Sven Petré stond er ook met zijn gezin. “Ik heb ‘krokodil met kiespijn’ en een brandweerlego gevraagd aan de Sint”, zegt de kleine Lowie, uitkijkend naar de komst van de Sint. “We zijn hier omdat het een mooie traditie is en we doen natuurlijk alles om onze kleine vriend hier blij te maken”, zegt Sven. “Van mij mogen het ook Zwarte Pieten blijven. Ik sta in het onderwijs en daar leeft de discussie toch ook wel. Sommige collega’s met een kleurtje hebben er echt een probleem mee. ‘Is dat traditie? Nee. Is dat een historie die zich blijft herhalen? Ja.’ Dus het ligt wel gevoelig, maar voor de kinderen hier op het plein speelt dat allemaal geen rol”, zegt hij.

Sint-Maarten zelf had gelukkig nog wat goed nieuws meegebracht voor jong en oud. “Er zijn geen stoute kindjes dit jaar in Aalst!”, sprak hij. Iedereen mag dus met een gerust hart zijn of haar schoentje zetten.

