IN BEELD De popverbranding is hét emo-moment van Aalst carnaval

Vroeger zong de prins nog een liedje op een hoogtewerker, nu stond hij op een chique podium in het nieuwe carnavalsdecor. Prins Yordi had enkele mooie woorden over voor de carnavalisten voor hij de pop in brand stak. “We hebben er drie jaar op moeten wachten. Volgens mij is deze popverbranding het begin van minstens weer honderd jaar onafgebroken carnaval”, zei prins Yordi van op het podium. “Iedereen doet zijn deel en samen wordt dat in Oilsjt één geheel. Van de cafébazen tot de mensen die alles in beeld brengen. De mensen van het Feestcomité, de politiediensten, de mensen achter de schermen, de forains, noem maar op. Jullie allemaal, jullie maken carnaval. Niemand anders!”, sprak prins Yordi.