IN BEELD. 3.000 Voil Jeanetten trekken door de straten van Aalst: “Nooit gezien, zòveel volk”

Carnavalsdinsdag in Aalst is de dag van de Voil Jeanetten. Een hoogdag, want honderden Aalstenaars wachten een heel jaar op dit moment. Een dag lang kruipen ze in de huid van hun lievelingspersonage: de Voil Jeanet, met vellen frak, lampenkap, oldtimer kinderwagen en een haring in een vogelkooi. Nooit liepen er meer Voil Jeanetten door Aalst.