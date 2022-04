In 2021 en 2022 geen indexering Aalsterse belastingstarieven: “We zullen dat pas doen in 2023", zegt schepen De Ridder (N-VA)

“Het is weer die tijd van het jaar”, zegt de schepen van Financien van Aalst. “Het is weer tijd voor de begrotingsopmaak. In Aalst passen we 2 keer per jaar ons meerjarenplan aan. De gemeenteraad beslist daarover in juni en in december. De voorbereidingen voor de aanpassing in juni zijn volop lopende en dat vergt momenteel intensief werk van diverse stadsdiensten. De stijgende energieprijzen en de daaropvolgende historische inflatie zijn niet alleen een zorg voor u, maar ook voor de begroting van Aalst, en dus voor mij als schepen van Financiën.”

De inflatie scheert tegenwoordig ongezien hoge toppen. Vandaag staat de inflatie op 8% in België. “Iedereen merkt dat vandaag in zijn portefeuille, en zo ook de stad. Logischerwijze worden de belastingtarieven dan ook geïndexeerd. Ik kan u daarover alvast meegeven dat we dat in Aalst in 2021 niet hebben gedaan. We zullen dat in 2022 ook niet doen. We zullen dat pas doen in 2023. Op die manier trachten we als stad onze belastingplichtigen een klein beetje ademruimte te bieden in deze onzekere tijden. Van bijkomende of hogere belastingen is er al zeker geen sprake. Dat is waar dit Aalsters stadsbestuur naar streeft: ademruimte voor burgers en ondernemingen, en niet extra belastingen die u de adem ontnemen”, zegt de schepen.