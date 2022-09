In 2015 gevlucht uit Syrië, nu een eigen restaurant in de Kattestraat: “Ik wist meteen, in deze straat wil ik een zaak beginnen”

In 2015 vluchtte hij uit Syrië, in Aalst kwam hij in 2017 aan na een vlucht via Turkije, met een bootje naar Europa. “De eerste keer dat ik door de Kattestraat liep, wist ik al: hier wil ik een restaurant openen. Ik heb altijd al zelfstandige willen zijn. In Aleppo in Syrië werkte ik in de kledingfabriek van mijn broer en herstelde er kleren. Toen ik vluchtte voor het oorlogsgeweld zag ik op televisie een film over Brugge. Daarin werd gezegd dat België het hart van Europa was, een veilige plek dus. Daar wou ik naartoe. In Aalst was ik een tijdje klusjesman in het Sint-Jozefscollege en werkte ik bij Pitta Snack Derik. Daar leerde ik heel veel, begon te koken en mensen waren heel enthousiast over mijn gerechten”, zegt Jowan.