In 1993 speelde Irish Coffee live in Netwerk: “De geluidsopname heb ik altijd bewaard en breng ik nu uit op plaat. Een ode aan De Zoef”

Aalstenaar William Souffreau, de allereerste hardrocker van het land, overleed in april. De Zoef werd 76 jaar oud. In zijn jonge jaren was hij met zijn band Irish Coffee dé muzieksensatie van het moment. Exact 30 jaar geleden gingen 500 fans de band bekijken in de concertzaal van Netwerk en de audio-opnames van dat optreden in 1993 zijn altijd bewaard gebleven. Herwig Goeman (66), die William goed heeft gekend, brengt die nu in samenspraak met de familie uit op plaat.