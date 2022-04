Hypecourt Toigerploin in volkse wijk: “Tijgerkop is knipoog naar bierverleden”

AalstDe Aalsterse volkse wijk park De Blieck is ineens een van de hipste buurten van de stad. Een grandioos hypecourt met een grote tijgerkop is er geschilderd op het vroeger zo afgeleefde basketpleintje. “Het ‘Toigerploin’ zal ongetwijfeld een aangename ontmoetingsplek zijn voor kinderen en jongeren uit de buurt”, zegt schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA).

Katrien Vanderlinden schilderde enkele jaren geleden het eerste hypecourt al aan het Ezelsplein in Aalst, nu is er nog zo een mooi hypecourt in de stad. Sven Hendrickx en Mattis Van Schuylenbergh zijn de kunstenaars die Toigerploin schilderden. De dronebeelden zijn alvast indrukwekkend.

Het ontwerp van het Toigerploin is een knipoog naar het verleden en verwijst naar het logo met de tijgerkop van het vroegere ‘De Blieck-bier’. “In 2022 zal Basketbal Vlaanderen op deze hypecourt haar nieuwe app promoten, die jou informeert waar je aan ‘pleintjesbasketbal’ kan doen. Jong en oud die hier komen spelen, zullen via de app bovendien elkaar kunnen uitdagen, wedstrijden plannen en de lokale ‘king’ of ‘queen of the court’ worden. De app wil voor meer basketbalactiviteit op het plein zorgen en kan ook voor de Aalsterse clubs een nuttige tool zijn om in contact te treden met de lokale pleintjesbasketters”, zegt schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA).

“Dankzij een vlotte samenwerking tussen De Volkswoningen en de stad Aalst krijgt het plein aan Park De Blieck, waar ik als kind zelf vaak speelde, een tweede leven. De stad zorgde voor de nivellering van het plein, De Volkswoningen zorgde voor de beschildering van de muur van het KISP en de hypercourt. Het ‘Toigerploin’ zal ongetwijfeld een aangename ontmoetingsplek zijn voor kinderen en jongeren uit de buurt”, zegt de schepen van Sport.

De tijgerkop is een verwijzing naar het De Blieck-bier. “Wist je dat het ontwerp met het logo van de tijgerkop een knipoog is naar het verleden en verwijst naar het logo van het vroegere ‘De Blieck-bier’? Park De Blieck is daarnaast met de recente opleveringen door De Volkswoningen van de nieuwe gebouwen ‘Molly 9’ en ‘Gaston 11’ een deeltje Aalsterse sportgeschiedenis rijker”, zegt De Volkswoningen.

Volledig scherm Jan Van Lantschoot (voorzitter van Basketball Belgium), Matthias De Ridder (schepen van Sport), Mattis Van Schuylenbergh (kunstenaar) en Piet Pauwels (algemeen directeur Volkwoningen) © Kabinet De Ridder

