Hugo schoof urenlang aan voor autokeuring en werd dan weggestuurd door politie na verkeersinfarct: “File was immens”

“Het was een patrouille van de politie die de file opmerkte en meteen polshoogte ging nemen van wat er aan de hand was", zegt korpschef Jurgen D’Haene. “Omdat het te gevaarlijk werd hebben we ingegrepen en iedereen weggestuurd met de vraag om niet meer langs te komen.”

Een van hen was Hugo Hooghe uit Aalst. Hij was speciaal heel vroeg afgezakt naar de keuring voor zijn wagen te laten keuren, maar kwam ook in de file terecht. “Twee uur was ik al aan het aanschuiven, en ik was er bijna, toen de politie ons vroeg om weer te vertrekken", zegt Hugo. “Uiteraard was ik kwaad omdat ik moest vertrekken. Ik was op nog geen honderd meter van de parking en stond al die tijd aan te schuiven. Maar de file was inderdaad wel immens lang, en dat al zo vroeg op de dag.”