Horecazaak ‘De Goeie Gasten’ wint Pieter Van Aelst-prijs

Benefietac­tie na brand in Soleil brengt al meer dan 16.000 euro op

De benefiet die dinsdag werd opgestart na de zware brand in café Soleil in Aalst heeft op een dag al meer dan 16.000 euro opgebracht en gaat dus bijzonder snel. De uitbaters krijgen heel wat steun van de Aalsterse bevolking en vrienden en collega’s. De doelstelling is om 25.000 euro op te halen voor de uitbaters.