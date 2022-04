Hoog tijd voor een opfrisbeurt: “Verf bladdert van de muren in voorportaal stadhuis Aalst”

Aalst Onderne­mers­or­ga­ni­sa­tie Voka wil geen Forensisch Psychia­trisch Centrum op Gates of Siesegem: “Economi­sche ambities zijn belangrij­ker voor Aalst”

De mogelijke inplanting van een Forensisch Psychiatrisch Centrum op het bedrijventerrein Siesegem of op de Gatessite zet kwaad bloed in ondernemerskringen. “Aalst zet haar economische ambities in de hoek”, zegt Jan Van Gyseghem, regiodirecteur Voka Aalst. “Indien er in Aalst objectief geen geschikte ruimte voor de inplanting van een FPC gevonden wordt, dient de stad af te zien van een kandidatuur.”

