Honderden Aalstenaars op International Games Day in Utopia

“Deze vijfde editie kan ik enkel als een succes bestempelen”, zegt Jeroen Huylebroeck, al sinds jaar en dag de bezieler van de International Games Day in Aalst. “Zeker als ik hoor dat er best wel wat mensen jaarlijks terugkeren, voel ik me gesterkt in de waarde van ons initiatief.” Ook Gert Laenen, de commissievoorzitter die dit jaar alles in goede banen leidde, spreekt van een succes. “Het is bijzonder leuk om terug te kijken op een zeer geslaagde editie van International Games Day. De ervaring die we als organisatoren, Utopia en de stad Aalst hebben, gecombineerd met de steun van uitgevers, sponsors, lokale spellenwinkels en -clubs en ontwikkelaars maakten er een topeditie van. Ik ben dan ook erg trots.”

Het evenement, dat jaar na jaar blijft groeien, kon enkele opmerkelijke firsts optekenen. Zo waren er meer spelen dan ooit beschikbaar. Niet minder dan 38 recente publicaties en 7 prototypes konden teruggevonden worden in de zalen van Utopia, dat voor de gelegenheid op zondag zijn deuren open deed. Aanvullend kon je er ook Aalsterse spellenwinkels en -clubs terugvinden die hun aanbod tentoon stelden. “Dit is de tweede editie sinds we de pauzeknop moesten indrukken door corona, en het moge duidelijk zijn dat het enthousiasme in Aalst enkel groter geworden is", aldus Mathijs Vansynghel, voorzitter van JCI Aalst. “We zien nog heel wat potentieel en gaan komend jaar op zoek naar de volgende stap voor deze succesformule.” Naar jaarlijkse gewoonte werden de door uitgevers gesponsorde spelen na afloop gedoneerd aan Utopia, zodat het aanbod gezelschapsspelen in de Aalsterse bib altijd up to date blijft. Niet minder dan 88 spelen werden ook nog verloot onder de klanten van het Utopia Café, wat voor een passend feestelijke afsluiter van de dag zorgde.