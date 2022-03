Hogere temperatuur van zwembaden, nieuwe signalisatie en trap voor minder mobiele mensen: Aquatopia voert aanpassingen door op basis van tevredenheidsenquête

Aalst Caffee Cognac moet na 20 jaar van naam veranderen na brief uit Frankrijk: “Cognac is beschermde merknaam”

Al 20 jaar is Caffee Cognac een vaste waarde op de Grote Markt in Aalst, maar binnenkort verandert de zaak van naam. Van moetens, want cafébazen Kristof en Nicolas kregen een brief uit Frankrijk. Cognac is een beschermde merknaam. Wat de nieuwe naam wordt van het bekende Aalsterse café is nog niet geweten, maar het wordt al zeker niet ‘Café Konjak’ zoals sommigen op sociale media suggereren.

11 maart