Hogent bouwt ‘Speerpunt Healthcare’ op stadscampus Aalst: “Zorgeconomie is motor voor de regio”

Het speerpunt Healthcare sluit eerst en vooral naadloos aan bij de vzw Innovatiehub die de stad Aalst wil uitbouwen, en waar zowel HOGENT als Odisee, de andere hogeschool die in Aalst is gevestigd, medeoprichters van zijn. Aalst heeft als beleidsambitie om zorgeconomie als economische motor voor de regio te ontwikkelen. Daar zijn argumenten voor: de stad beschikt met ASZ en OLV over twee gerenommeerde ziekenhuizen en heeft zo’n 20 tot 25 procent van de tewerkstelling in Aalst betrekking op zorgeconomische jobs.

In het licht daarvan wil de Innovatiehub een ecosysteem en een fysieke plaats worden die samenwerking en innovatie stimuleert in de zorgsector. De Innovatiehub richt zich zowel naar (pre)starters en bedrijven als naar kennis- en zorginstellingen.

Digital MedTech

“Met het Speerpunt Healthcare speelt E-Lab daarop in, maar evenzeer op de ondernemende trend binnen de brede zorgsector: niet alleen stijgt het aantal zelfstandige zorg- en verpleegkundigen de jongste jaren gestaag, ook steken steeds meer jonge ondernemingen de kop op die zich focussen op (technologische) innovaties voor de zorgsector”, zegt Bart Derre, directeur HOGENT E(ntrepreneurial)-Lab. “Het Speerpunt Healthcare wil op campus Aalst dan ook innovatieve ondernemersideeën van studenten gericht naar de zorg stimuleren, inhoudelijk ondersteunen en helpen ontwikkelen in de E-labincubator. Het speerpunt wil daarnaast ook een voedingsbodem zijn waar onderzoeksvragen en -projecten en opleidingsinitiatieven inzake gezondheidszorg – al dan niet in combinatie met technologie – kunnen kiemen en groeien. Bijzondere aandacht zal gaan naar ondernemersinitiatieven rond ‘digital healthcare’ en ‘digital medtech’, dus technologische innovaties die bijdragen tot een betere gezondheidszorg.”

Een illustratie van wat technologie voor de zorgsector kan betekenen, is het jonge Gentse bedrijf moveUP. Dat ontwikkelde een softwareprogramma waarmee orthopedische artsen hun patiënten thuis kunnen opvolgen na een knie- of heupoperatie. Patiënten krijgen een tracker en een tablet en doen hun oefeningen thuis, waardoor ze geen tig keer meer naar het ziekenhuis moeten voor de revalidatie. De medische begeleiding gebeurt via het softwareprogramma. Daarnaast beschikt België natuurlijk ook over een organisatie als imec die tot de wereldtop behoort als het gaat over microtechnologie en sensoren.

Volledig scherm Robotchirurgie in OLV-ziekenhuis van Aalst. © JP Swirko

Medtech

Technologische zorginnovatie zit duidelijk in de lift en HOGENT vindt dat ze als hogeronderwijsinstelling een cruciale rol moet spelen in die ontwikkeling. Daartoe werd vanuit E-Lab een zelden geziene samenwerking met sterk multidisciplinair karakter opgezet: E-Lab werkt voor het Speerpunt Healthcare samen met de departementen Bedrijf & Organisatie, IT en Digitale Innovatie en Gezondheidszorg en de onderzoekscentra 360° Zorg en Welzijn en FTILab+.

Die samenwerking moet onder meer resulteren in nieuwe, multidisciplinaire (onderzoeks)projecten, opleidingsonderdelen, bachelorproefopdrachten, stages en dergelijke rond het thema digital MedTech. Daarnaast komt er ook een professionaliseringstraject rond ondernemerschap(sonderwijs) voor lectoren, onder de vorm van learning labs, bootcamps en advies op maat.

Hackathon

Het Speerpunt Healthcare is ook een opportuniteit om de HOGENT Stadscampus Aalst sterker en toekomstbestendig te profileren. De activiteit waarmee het Speerpunt Healthcare wordt gelanceerd, zal alvast niet onopgemerkt voorbij gaan: op de eerste HOGENT International Digital Health/Medtech Hackaton zullen een honderdtal studenten uit verschillende opleidingen (inclusief studenten van verschillende andere Europese hogescholen), samen met docenten en externe deskundigen zich in de nacht van 30 op 31 maart buigen over een real life uitdaging op het vlak van digital health/medtech die voor zowel zorgprofessionals als patiënten en familie een grote impact heeft.

De hackathon is de aftrap van een ambitieus project dat een aanzienlijke maatschappelijke impact kan teweegbrengen door te focussen op innovatie in de zorgsector, waarvan het belang de voorbije twee jaar meer dan ooit duidelijk is geworden. Door studenten aan te moedigen en te begeleiden om hun creativiteit en ondernemerszin in die context in te zetten.

