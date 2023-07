Hoge erkenning voor OLV-ziekenhuis: “Mooie beloning voor de jarenlange inzet”

Cijfers afvalinter­com­mu­na­le ILvA: “Indrukwek­ken­de daling restafval”

Afvalintercommunale ILvA zamelde in 2022 beduidend minder restafval in. “We gaan van 97,1 kg in 2019 naar slechts 69,1 kg in 2022. De invoer van gewogen diftar heeft dus zonder enige twijfel geleid tot bewuster omgaan met afval”, zegt ILvA.