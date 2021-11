Hoeveel huursters heeft klusjesman betast? “Terwijl hij een rookmelder moest herstellen, greep hij naar de borsten”

Aalst INTERVIEW met klimaatex­pert Alex Polfliet: “Als er één rivier is die elektrici­teit kan opwekken, is het de Dender”

Haalt Aalst in de toekomst zijn energie uit de Dender? Wind kan stilvallen, de zon kan ondergaan, maar het water van de Dender blijft altijd stromen. Of Tereos binnen 100 jaar nog het warmtenet van de Zuidkaai zal bevoorraden is onzeker, maar de Dender zal er altijd zijn. Ooit zag de rivier zwart van de vervuiling, dreef er onnatuurlijk schuim op en stierven de vissen. Ondertussen is de Dender al veer properder, en volgens klimaatexpert Alex Polfliet kan ze bovendien energie opwekken voor duizenden gezinnen.

