“Hij maakte me wakker en zei dat hij me ging vermoorden”: agressieve inbreker slaat Freddy (69) in elkaar

Freddy (69) uit Aalst heeft moeten vechten voor zijn leven, toen hij in het voorjaar het slachtoffer werd van een erg agressieve home invasion. “De inbreker probeerde me eerst te verstikken met een kussen, dan begon hij te slaan”, vertelt hij aan Faroek. De politie verspreidt nu een robottekening van de verdachte: een jonge man met een opvallend wit vissershoedje.

We spreken Freddy in de woonkamer van zijn sociale woning in Aalst. Een eenvoudige, maar gezellige flat op het gelijkvloers, met een kleine koer achteraan met plantjes. Het is langs die koer dat de inbreker die nacht is binnen geraakt. De buurvrouw komt net soep brengen voor Freddy, want hij is nog erg slecht te been door alles wat hij meemaakte. “In maart onderging ik een zware hartoperatie waarbij ze stents hebben gestoken”, vertelt Freddy aan Faroek. En dan, net op de dag dat hij ontslagen wordt uit het ziekenhuis, krijgt Freddy te maken met een uitzonderlijk agressieve inbreker.

Geldkoffertje

Het was de nacht van 31 maart op 1 april. “Ik was vroeg gaan slapen omdat ik nog moe was van de operatie”, legt Freddy uit. “En dan, midden in de nacht, staat er plots een man naast mijn bed die me wakker maakt.” De dief is heel stilletjes het appartement van Freddy binnen geslopen, en heeft alles doorzocht. Maar zonder iets van waarde te vinden. Volgens Freddy gaat het om een jonge man van een jaar of 20, met een licht getinte huid en een opvallend wit vissershoedje van Adidas.

De man wil dat Freddy een geldkoffertje opent dat hij net gevonden heeft. Hij spreekt perfect Nederlands. Maar wanneer Freddy uitlegt dat er niets in zit en dat het koffertje niet meer open gaat, loopt het mis. De inbreker wordt zo agressief dat Freddy moet vechten voor zijn leven. “Hij zei verschillende keren dat hij me ging vermoorden. Je voelt je al niet goed … op dat moment voel je je een verloren man”, vertrouwt hij Faroek toe.

Ondertussen is Freddy’s buurvrouw gealarmeerd door het lawaai in de flat. Ze belt de politie, en die is gelukkig vlak in de buurt. Drie minuten later al is er een patrouille ter plaatse. Maar wanneer de inbreker de agenten hoort binnenstormen, draait hij snel de deur van de slaapkamer op slot en gaat ervandoor via het raam. Enkel zijn typerende witte vissershoedje blijft achter op het voetpad.

Volledig scherm Slachtoffer Freddy en een robottekening van de dader. © VTM

Robottekening

De politie heeft nu een robottekening laten maken van de inbreker op basis van de verklaring van Freddy. Volgens Vincent Valkiers van de recherche van Aalst zou de verdachte wel eens een link met de omgeving kunnen hebben. “Wij hebben die nacht met verschillende teams meteen een klopjacht gehouden, maar de man was nergens meer te bekennen. Eén van de mogelijke pistes die wij onderzoeken is dat de verdachte zich ofwel in de buurt heeft weggestopt tot de politie opnieuw vertrokken was, of dat hij mogelijk een woning is binnen gegaan.”

De speurders zijn nu op zoek naar mensen die de man herkennen, of die hem die nacht misschien gezien hebben. Hij vluchtte weg met het geldkoffertje, dat kan iemand zijn opgevallen. Het appartement van Freddy ligt in de Heilig Hartlaan in Aalst, vlakbij de kerk. Als iemand die nacht iets verdachts heeft gezien, dan zouden de speurders dat graag weten.

Hoop op doorbraak

Nu, meer dan zeven maanden later, heeft Freddy nog op verschillende plekken pijn. Zijn arm kan hij nog steeds niet goed optillen. Maar hij is zijn buurvrouw en de politie erg dankbaar. “Moest de politie er niet zo snel geweest zijn, dan had het slechter met mij kunnen aflopen”, zucht hij. Hij hoopt nu dat iemand de dader dankzij zijn getuigenis herkent.

Met al uw tips kan u terecht bij de politie op het gratis nummer 0800 30 300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.

