Hevige brand in vals plafond maakt woning tijdelijk onbewoonbaar

Aalst Paniek bij ouders na sluiting kinderop­vang De Troetel­beer­tjes: “Net heel tevreden over dit kinderdag­ver­blijf”, zegt mama van Elena (1).

Kopzorgen voor 24 Aalsterse gezinnen, want agentschap Opgroeien besliste om kinderopvang De Troetelbeertjes in de Geraardsbergsestraat te sluiten. Administratieve problemen liggen aan de basis van de beslissing, er is geen sprake van geweld of verwaarlozing. Een harde klap voor onder meer Denisa Gomez, die van de ene dag op de andere geen opvang meer heeft voor de kleine Elena (1). “De ouders zijn net heel tevreden over De Troetelbeertjes”, zegt ze.

16 december