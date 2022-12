Hetty Helsmoortel met ‘Missie 2022' in CC De Werf: “Het meest spraakmakende wetenschapsnieuws van het voorbije jaar"

Aalst Verpleeg­kun­di­ge Lien (40) schrijft gids over menswaardi­ge stervensbe­ge­lei­ding: “Elke dag sterven nog mensen in oncomforta­be­le omstandig­he­den”

Lien De Metsenaere (40) uit Aalst heeft in Utopia haar boek ‘Omdat we allemaal doodgaan’ voorgesteld. Tien jaar werkte ze als verpleegkundige op de afdeling Intensieve Zorgen en nog eens zeven jaar in een palliatief supportteam. Ze hekelt het gebrek aan kennis over het levenseinde in de zorg en haar boek is dan ook een gids die focust op het belang van een professionele en menswaardige stervensbegeleiding. “Er heerst nog heel wat onwetendheid over palliatieve zorg bij zowel hulpverleners als patiënten.”

