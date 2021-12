“Het zag er goed uit voor Aalst carnaval, maar toen kwam de omikronvariant”: trekt burgemeester D’Haese vandaag streep door hét volksfeest bij uitstek?

Aalst Boon, Daens en Iwein van Aalst krijgen elk een museum: “Voor het carnavals­mu­se­um nog geen locatie”

Alles weten over Louis Paul Boon of Dirk Martens? Of over het leven van priester Daens? Of wil je meer te weten komen over de ontwikkeling van de stad en Iwein van Aalst? Al die bekende figuren krijgen in de toekomst een apart museum in Aalst. Het stadsbestuur legde onlangs de locaties vast. Er komt ook een carnavalsmuseum, maar waar ligt nog niet vast. Karim Van Overmeire (schepen van Erfgoed) en Caroline De Meerleer (schepen van Toerisme) leggen uit wat de plannen zijn.

