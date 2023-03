Het weer wordt warmer in Aalst

voetbal tweede nationale A Lars Wantens ruilt Eendracht Aalst in voor SV Hoek: “Ik was aan een nieuwe uitdaging toe”

Vorig weekend tekende Lars Wantens een contract bij de Nederlandse amateurclub SV Hoek en dat nieuws sloeg bij Eendracht Aalst in als een donderslag bij heldere hemel. De Burstenaar, wonende in Sint-Lievens-Houtem, is één van de weinige clubspelers uit eigen streek, waarvan allerminst werd verwacht dat hij andere oorden zou opzoeken. “Ik was aan een nieuwe uitdaging toe”, verklaart de linksback zijn keuze.