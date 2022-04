Het Utopia-effect: “12,5% meer Academie-leerlingen op 4 jaar tijd”

AalstOp vier jaar tijd is het aantal leerlingen van de Academie voor Podiumkunsten in Aalst gestegen met maar liefst 12,5%. Reden? De verhuis van alle klassen Dans, Woord en Muziek naar het geweldige Utopia-gebouw. Er is dus wel degelijk sprake van een Utopia-effect. Op zondag 24 april kan je op de infodag kennismaken met alles wat de Academie te bieden heeft.

Je zou het bijna vergeten, maar nog niet zo lang geleden huisde de Academie voor Woord, Dans en Muziek in oude schoolgebouwen aan het Vredeplein. Toen de stad het Utopia-gebouw bedacht, moest het een thuis worden voor de bibliotheek én de academie. Het werd een succesverhaal waar gemeentebesturen van heinde en ver voor naar Aalst komen, om te zien hoe ze het in Utopia doen.

12,5%

“Sedert dat we hier zitten, ondertussen is het vier jaar, is er een groei van 12,5% in onze school in Aalst”, zegt Peter Thomas, directeur van de Academie voor Podiumkunsten en een van de founding fathers van Utopia Aalst. “Het aantal leerlingen hier in Aalst-centrum is gestegen met 150 leerlingen. In totaal hebben we er nu zo’n 1.250", zegt hij.

Voor de verhuis naar Utopia vonden de lessen plaats in de gebouwen aan de de Vrijheidstraat. Het was huilen met de pet op daar. “Speelde je in de ene ruimte piano, konden ze in het klaslokaal ernaast alles horen. En omgekeerd. Om maar te zwijgen van slagwerk. We zaten toen ook verspreid over verschillende locaties. Sommige lessen Woord of Dans vonden plaats in De Werf, wat moeilijkheden meebrengt. Er was veel minder wisselwerking. De samenwerking tussen Dans, Woord en Muziek was moeilijker”, zegt Peter Thomas. “Er zijn al verschillende gemeentebesturen en directies van academies komen kijken naar ons Utopia. Zelfs Dendermonde is hier komen kijken. Utopia is een voorbeeld.”

De bib

Ook de samenwerking met de bib is achteraf bekeken logisch en het werkt echt wel. “Er is eens een poëzie-avond of een concert en onze leerlingen en leerkrachten worden daarbij betrokken”, zegt Ruth Verberckmoes van de Academie. “Het publiek is ook veranderd. We trekken bijvoorbeeld in de Woord-afdeling veel meer jongvolwassenen aan. Het wordt een gezinsactiviteit. Vroeger zette je kind af en je vertrok naar huis. Hier blijven de ouders, starten ze een muziekopleiding, ze lezen een krant of ze drinken iets in het Utopiacafé.”

Wie deel wil uitmaken van de Utopiafamilie en zich wil inschrijven voor volgend schooljaar, kan op 24 april een kijkje komen nemen tijdens de Infodag. Je kan er de sfeer proeven en je talenten ontdekken. “Ontdek alle instrumenten die je hier kan leren. Dat zijn er vast meer dan je denkt”, zeggen ze bij Utopia. “Sommige vakken zitten snel vol. Vorig jaar zaten de starterscursussen van dans midden juni al volzet. We waren toen een eerste keer gestart met online inschrijvingen en de mensen zijn er opgevlogen.”

Like Me

Doorlopend van 13 tot 17 uur kan je al je vragen afvuren op de leerkrachten muziek, woord en dans. Je kan er terecht met praktische vragen over inschrijvingen, kortingen, vrijstellingen, UiTpas, ... ? Medewerkers van het secretariaat helpen je verder. Er zijn ook optredens om 15.30 en 17 uur: het harmonieorkest en de zangers van de muziekklassen MCV brengen de hits van Like Me.

Meer info op https://utopia.aalst.be/academie-voor-podiumkunsten.