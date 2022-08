Het schooljaar start met een ‘Kidical Mass’ in Aalst: “Kindvriendelijke fietsomgeving is goed voor iedereen”

De Kidical Mass vindt plaats op zaterdag 3 september. Om 14 uur vertrekken de fietsers op het Werfplein. De Kidical Mass is een initiatief van de Fietsersbond en Critical Mass Aalst. “Omdat een fietstocht met klein grut nu eenmaal heel erg leuk is. Maar daarnaast kun je met een Kidical Mass de fietsveiligheid van jonge en kwetsbare fietsers onder de aandacht brengen. Kortweg is de boodschap: De fietsomgeving moet kindvriendelijk(er) zijn. Een fietsomgeving die geschikt is voor kinderen is een goede fietsomgeving voor iedereen”, aldus de initiatiefnemers.