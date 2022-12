Het Mechels Kamerorkest en the Four Aces in CC De Werf: “Opbrengst nieuwjaarsconcert naar goed doel”

“Minimaal het volledige bedrag van de kaartenverkoop voor het optreden gaat naar de structurele bestrijding van kinderarmoede in de Aalsterse regio”, zegt de serviceclub. “Zocht u dit jaar naar een ecologisch verantwoord alternatief voor uw wintervakantie in Benidorm? Four Aces Guitar Quartet en het Mechels Kamerorkest, in een zeventigkoppige bezetting verwarmen de Belgische winter voor u met een vurig zuiders concertprogramma. A Southern Night heeft alles in huis om uw winterbenen te ontdooien, van de meeslepende melodieën van Bizets Carmen en Joaquin Rodrigo’s concerto’s tot de zwoele tango’s van Astor Piazzolla. Het belooft een knisperende avond te worden, want zeg nu zelf: als er één ding meer aan zomer doet denken dan een Spaanse gitaar, dan moeten het wel vier gitaren zijn. Daarbij kan genoten worden van een warme en zuiderse avond in deze toch wel frissere dagen.”