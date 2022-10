‘Het Groot Dictee heruitgevonden’ in Utopia: “Ludiek en laagdrempelig taalspel voor iedereen”

“Géén klassiek dictee vol tongbrekers en hersenkrakers, wél een ludiek en laagdrempelig taalspel voor iedereen die van het Nederlands en taalraadsels houdt”, zegt Utopia Aalst. “Het spel telt drie rondes: een traditioneel dictee, meerkeuzevragen en een zenuwslopende spellingbee. De winnaar van elke van de vele deelnemende bibliotheken over heel Vlaanderen en Brussel gaat aan de haal met een exclusief cadeau. In Utopia voorzien we zelfs meerdere prijzen. Aarzel niet, schrijf je in en word de taalkampioen van Utopia.