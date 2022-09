Het ‘back to school’-pakket van Oxygène: “Wordt deze hippe goodiebag de jouwe?”

Erembodegem Burgerplat­form ‘Erembode­gem Word(t) Wakker’ gaat voor een bloeiend dorpsleven: “Problemen aankaarten, maar ze ook samen oplossen”

‘Erembodegem word(t) wakker’, onder die naam wil het burgerplatform het leven in de grootste deelgemeente van Aalst beter maken. Een groep van geëngageerde inwoners verenigde zich. “Enerzijds kaarten we problemen aan waarmee Erembodegem te kampen heeft, anderzijds willen we ook ons best doen om mensen samen te brengen”, zeggen ze.

