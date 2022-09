Herfstbraderij op 1 en 2 oktober: “Ideale moment om eens langs te gaan bij de Aalsterse handelaars”

Aalst Groeiend onveilig­heids­ge­voel verhoogt druk op burgemees­ter D’Haese (N-VA): “Aan grote woorden geen gebrek, maar is er ook een plan?”

De druk op burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) om met een doordacht veiligheidsplan voor Aalst naar buiten te komen, was nog nooit zo groot. De voorbije maanden haalden een reeks daden van extreem geweld in Aalst de kranten. Hangjongeren en drugsdealers maken het leven in sommige woonwijken onmogelijk. ‘The war on drugs’ lijkt ook in Aalst een fiasco. “U praat over een harde aanpak, maar mensen zien en voelen het niet”, zei de oppositie.

