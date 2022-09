Herfstbooster vanaf 14 september in Denderdal: “Vaccin heeft een dubbele werking”

Gezien de recente beslissing van EMA verstuurt Eerstelijnszone Regio Aalst vanaf 1 september de uitnodigingen voor de vaccinatie. Elke inwoner van de Eerstelijnszone van 18 jaar of ouder, waarvan de basisvaccinatie afgerond is (minstens 2 prikken), zal een uitnodiging in de bus krijgen. De laatste vaccinatie moet wel minimaal 3 maanden achter de rug zijn. Zorgverleners, 65+’ers en immuungecompromitteerden zullen als eerste een uitnodiging ontvangen. Later deze maand komen de 18- tot 65-jarigen aan de beurt. Met de uitnodiging kan je een afspraak maken om langs te gaan in het vaccinatiecentrum. Dat kan via mijngezondheid.be of via het vaccinatiecallcenter.

Vaccinatiecentrum Denderdal

Voor de herfstbooster wordt het vaccinatiecentrum opnieuw ingericht in de Sporthal Denderdal in Erembodegem (Aalst). Het dragen van een mondmasker is verplicht in het vaccinatiecentrum. Alle informatie over het vaccinatiecentrum vind je op www.eerstelijnszone.be/denderdal. Wie vragen heeft of info wenst over zijn of haar afspraak kan terecht op het infonummer van het callcenter 053 72 30 80 of via het mailadres vaccin@elzregioaalst.be. Het callcenter is elke werkdag bereikbaar van 9 tot 16 uur.