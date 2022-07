Herdersemse harmonie op concertreis naar Portugal: “Het is er 42 graden Celsius, dat wordt zweten”

Liefst 48 muzikanten en 28 supporters of partners nemen aan de vliegreis deel. “Een delegatie vertrok reeds eerder met een vrachtwagen, met de grotere instrumenten en het slagwerkmateriaal. De Harmonie speelt een concert in de stadsschouwburg van Mealhada in centraal-Portugal, een openluchtconcert in Pampilhosa, een wandelconcert, een H.Mis en een heuse processie. Deze concerten kaderen in het 100 jaar jubileum van de lokale Filarmónica Pampilhosa”, zegt voorzitter Jan Coppens. “De viering was in 2020 gepland, maar is door corona twee jaar verschoven. De muzikanten zullen zweten, want er worden hoge temperaturen genoteerd, tot 42°C. Er zijn in Portugal verschillende bosbranden en er was nog even twijfel of de reis kon doorgaan. Een van de branden woedde de laatste dagen in de streek van Pombal, op zo’n 60 kilometer. Maar de junta bevestigde ons dat er geen gevaar is. Zij wezen wel op de hoge temperaturen en adviseerden dat we onze voorzorgen moesten nemen. We nemen dan ook geen uniformen mee. Voor deze gelegenheid hebben we een speciaal wit hemd laten borduren”, zegt hij. De Harmonie is dinsdag alweer terug en is donderdag opnieuw present voor een optreden naar aanleiding van de Nationale Feestdag in Aalst.