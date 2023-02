HERBELEEF. Aalst mag tevreden terugblikken op geslaagde editie van carnaval

Politie zet Brusselse jongeren weer op de trein: “Voor de rest zeer rustige tweede carnavals­nacht in Aalst”

17 minderjarigen werden onder politiebegeleiding in het station van Aalst de trein opgezet naar Brussel. Volgens de ordediensten waren ze naar Aalst carnaval afgezakt om amok te maken. Voor de rest was het een vrij rustige tweede feestnacht op carnaval in Aalst.