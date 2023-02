HERBELEEF. Aalst carnaval: ‘t Reigert, Dest Goe Schief, Bedesterd en Lotjonslos zijn beste groepen, stad gaat tweede feestnacht in

Dag twee van Aalst carnaval zit erop. Op de Grote Markt vond onder massale belangstelling de bezemdans plaats, er was een nieuwe stoet en natuurlijk ook de Ajuinworp. De dag werd afgesloten met de prijsuitreiking voor de groepen. De politie stuurde enkele amokmakers weer naar huis, maar voor het overige was het weer één groot feest in Aalst.