Heraanleg Tragel en Bergweg gaat van start: “Veilige verhoogde fiets- en voetpaden”

Aalst Student krijgt harde trappen op het hoofd na vechtpar­tij aan school, onderzoek opgestart

In de Spaarzaamheidsstraat in Aalst is vrijdagavond na schooltijd een vechtpartij ontstaan waarbij enkele jongeren een student aanvallen en hem rake klappen geven. Wat de aanleiding voor de vechtpartij was is niet duidelijk. De politie bevestigt dat er een onderzoek is gestart door het parket naar de omstandigheden.

21 maart