Heraanleg Leo de Béthunelaan, Capucienenlaan en Gentsesteenweg: “Eerste fase gaat dinsdag van start”

Basisscho­len GAAF en De Kleine Okapi fusioneren en kiezen voor innovatief onderwijs: “Waar leerlingen én leerkrach­ten schitteren”

Op 1 september 2023 fusioneren basisscholen GAAF en De Kleine Okapi in Aalst. Het eindresultaat van die optelsom wordt een school die met geen andere te vergelijken is in scholenstad Aalst. Vergeet het klassieke onderwijs, hier gaan ze voor ‘unitonderwijs’. Leerkrachten staan niet meer alleen voor de klas, maar zijn samen verantwoordelijk voor een groep kinderen. “Ons onderwijs zal niet ‘one size fits all’ zijn maar ontwikkelingsgericht”, zegt directrice Sofie De Pauw.