Heraanleg Kapellekensbaan is klaar: “Geen doorgaand autoverkeer meer”

De riolerings- en wegeniswerken zijn achter de rug en het wegdek is voorzien van een nieuwe asfaltverharding. Er is een nieuw voetpad in grijze betonstraatstenen en een parkeerstrook in antracietkleurige betonstraatstenen ter hoogte van de woningen aan de kapel. De omgeving van Kapel Termuren is heraangelegd in natuursteen en er zijn 14 nieuwe leilinden. Er is ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.