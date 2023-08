Helloprof start met huiswerkbegeleiding in Aalst: “Om 6 uur ’s avonds stappen jongeren hier buiten en is er tijd voor leuke dingen”

Brokkel­kerk opknappen zal 36 miljoen (!) kosten: “Voorziene kostprijs van deze fase alleen al is 2,9 miljoen euro”

De restauratie van de Sint-Jozefskerk in Aalst is van start gegaan. Voor de kerk is een werfzone gebouwd, op het Esplanadeplein is er een omleiding. Het behoud van de Sint-Jozefskerk verdeelde Aalst het voorbije jaar, want de kostprijs werd op 36 miljoen euro geschat. Zowel voor de afbraak als voor de restauratie waren er vurige voorstanders, maar uiteindelijk besliste de gemeenteraad om ze te laten staan en te vernieuwen. “Nadenken over de herbestemming is de komende tijd van groot belang”, zegt erfgoedvereniging V.VAK.