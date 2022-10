Heleboel nieuwe carnavalsgadgets in toeristisch infokantoor: “Dit mag zeker niet ontbreken in mijn verzameling”, zegt Kevin (27)

De maand oktober wordt dé maand die, in de aanloop naar het echte feest, rond carnaval draait. “Op vele gebieden willen we carnaval een nieuwe, moderne schwung geven”, aldus burgemeester Christophe D’Haese (N-VA). Vandaag start immers de verkoop van de carnavalsgadgets, volgend weekend wordt de nieuwe prins verkozen en de week erna lanceert Visit Aalst de magische carnavalswandeling. “Vanuit Toerisme zetten we graag onze schouders onder een unieke troef die alleen Aalst rijk is. Het nieuwe carnavalsbeeld staat centraal in de uitwerking van de producten die we hierrond lanceren”, zegt schepen van Toerisme Caroline De Meerleer (N-VA).

Vanaf 3 oktober worden in het toeristisch infokantoor nieuwe carnavalsgadgets te koop aangeboden. “Met de vernieuwde huisstijl van carnaval -zoals ontwikkeld door Bram De Baere- willen we in volle authenticiteit Aalst Carnaval via leuke gadgets maximaal tot leven brengen. En dat lijkt aardig te lukken”, weet D’Haese. Er zijn zeven pins die aangeboden worden aan 2,5 euro per stuk. Alle pins kunnen ook in een set aangekocht worden aan 15 euro. Daarnaast zijn er ook koffietassen die 7 euro per mok kosten. Die zijn ook per vier verkrijgbaar in een set voor 25 euro. Wie graag de carnavalsvlag laat wapperen, kan de nieuwe versie ook in het toeristisch infokantoor verkrijgen voor 10 euro. “Deze gadgets zijn een nieuw verzamelitem voor de echte carnavalisten, maar kunnen ook inspiratie bieden voor wie nog een geschenkje voor Sint-Maarten of de eindejaarsperiode zoekt”, geeft De Meerleer nog mee.