Hele Daenscollectie op Made in Aalst: “Archiefstukken van de gebroeders Daens voortaan online te bewonderen”

Aalst Bestuurder zonder rijbewijs en met lopend rijverbod loopt tegen de lamp nadat wagen stil valt op autosnel­weg

Kamiel O. was maandag een van de meest opvallende passanten in de rechtbank van Aalst. De man was een rit aan het doen met een voertuig toen hij stil viel op de E40 en hulp nodig had. Toen de politie ter plaatse kwam bleek dat hij een rijverbod had lopen en ook helemaal niet over een rijbewijs beschikte.

8:04